Kieler Woche Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Feste Günther singt bei Kieler Woche gut gelaunt „Country Roads“ Von dpa | 17.06.2023, 21:42 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat nach der offiziellen Eröffnung der Kieler Woche am Samstagabend ein Bad in der Menge genommen. Mit dem Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, begab sich der CDU-Politiker an den Irland-Stand. Dort ließ er sich von einem Musiker überreden, einen Song mitzusingen. Der Regierungschef ließ sich nicht lange bitten: Er sang inbrünstig und textsicher „Country Roads“ mit. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) machte auch mit, konnte mit Günther aber nicht ganz mithalten. Die Stimmung am Irland-Stand wurde noch ausgelassener; Günther wurde dort von Besuchern immer wieder zu Selfies gebeten.