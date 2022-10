Ministerpräsidentenkonferenz Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Bundesländer Günther sieht nach Ministerpräsidentenkonferenz Fortschritte Von dpa | 21.10.2022, 16:26 Uhr

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther hat nach der zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover ein positives Fazit gezogen. „Wir sind heute in einzelnen wichtigen Punkten vorangekommen“, erklärte der CDU-Politiker laut Staatskanzlei am Freitag. „Die Botschaft aller Ministerpräsidenten, dass wir schnell eine Konkretisierung von Strom- und Gaspreisbremse brauchen, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit über die Entlastungen erhalten, wurde deutlich vom Bund verstanden.“