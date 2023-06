Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Günther reist mit Wirtschaftsdelegation in die USA Von dpa | 01.06.2023, 14:44 Uhr

Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) tritt an diesem Sonntag mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft eine Reise in die USA an. Sie führt bis Freitag nächster Woche nach Boston und San Francisco. Ziel sei es, Trendentwicklungen der Künstlichen Intelligenz in der Energiebranche und im Gesundheitswesen kennenzulernen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Zudem gehe es um Kontakte mit Schlüsselinstitutionen. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) ist ebenfalls mit dabei.