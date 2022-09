Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Archiv up-down up-down Erfurt Günther reist mit Delegation zum Tag der Deutschen Einheit Von dpa | 28.09.2022, 10:33 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will mit einer achtköpfigen Bürgerdelegation zum Tag der Deutschen Einheit nach Erfurt fahren. Die ehrenamtlich engagierten Frauen und Männer werden gemeinsam mit Günther und den Spitzen der Verfassungsorgane am 3. Oktober am ökumenischen Gottesdienst im Erfurter Dom sowie am Festakt im Theater Erfurt teilnehmen, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.