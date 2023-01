Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Günther offen für CO2-Speicherung im Meer: Grüne dagegen Von dpa | 20.01.2023, 11:31 Uhr

Die Debatte über eine unterirdische Speicherung von Kohlendioxid gewinnt weiter an Fahrt und offenbart Differenzen in der schwarz-grünen Koalition. „Der Landtag hat sich einstimmig gegen CCS (Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid) in Schleswig-Holstein ausgesprochen“, erklärte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter am Freitag. „Dieser Beschluss gilt.“ Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ließ auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur verlauten: „Wir müssen diese Debatte jetzt führen, auch wenn klar ist, dass es viele Vorbehalte gegenüber dieser Technologie gibt“. Deswegen habe er das Gespräch mit den Fraktionen im Landtag gesucht.