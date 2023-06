Daniel Günther (CDU) Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Klima Günther kündigt härtere Gangart gegen Letzte Generation an Von dpa | 21.06.2023, 17:09 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat eine härtere Gangart gegenüber der Gruppe Letzte Generation angekündigt. „Bei der Letzten Generation handelt es sich um Kriminelle, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Kiel. „Das Maß ist voll. Wir werden in Schleswig-Holstein jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen, die der Rechtsstaat bietet, um ihren Machenschaften das Handwerk zu legen.“