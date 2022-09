Königin Elizabeth II. Foto: Ben Stansall/Pool AFP/dpa up-down up-down Anteilnahme Günther kondoliert zum Tod von Königin Elizabeth II. Von dpa | 09.09.2022, 15:41 Uhr

In einem Kondolenzschreiben an die britische Botschafterin Jill Gallard hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Anteilnahme und sein Mitgefühl zum Tod von Königin Elizabeth II. ausgesprochen. „Die Nachricht vom Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. erfüllt mich mit tiefer Trauer“, schrieb Günther am Freitag. „Ich spreche Ihnen und allen Bürgerinnen und Bürgern des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland im Namen der schleswig-holsteinischen Landesregierung mein aufrichtiges Beileid aus.“