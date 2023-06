Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild up-down up-down International Günther: „Hervorragende Visitenkarte in den USA abgegeben“ Von dpa | 10.06.2023, 18:48 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine fünftägige USA-Reise als großen Erfolg gefeiert. „Wir haben gemeinsam mit den großartigen Menschen in unserer Delegation in den vergangenen Tagen eine hervorragende Visitenkarte für Schleswig-Holstein in den USA abgegeben“, erklärte der Regierungschef nach Angaben eines Sprechers am Samstag in San Francisco.