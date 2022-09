Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Energiepreiskrise Günther hält Bund in Energiedebatte für handlungsunfähig Von dpa | 29.09.2022, 11:01 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das Agieren der Bundesregierung in der Energiepreiskrise scharf kritisiert. „Der Bund ist derzeit nicht verhandlungsfähig“, sagte Günther am Donnerstag im Landtag. Am Mittwochabend hatten die Ministerpräsidenten einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme gefordert, um die Kosten-Explosionen für Privathaushalte und Unternehmen zu begrenzen.