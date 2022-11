Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Batteriezellenfabrik Günther: Gespräch mit Northvolt-Chef erfolgreich Von dpa | 25.11.2022, 16:06 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist zuversichtlich, dass der Bau einer großen Batteriezellenfabrik für Elektroautos an der Westküste zustande kommt. „Wir sind entscheidende Schritte vorangekommen“, erklärte Günther am Freitag laut Staatskanzlei nach einem Treffen mit dem Chef des schwedischen Northvolt-Konzern, Peter Carlsson. „Das gemeinsame Gespräch mit Peter Carlsson und Robert Habeck heute in Berlin war sehr erfolgreich.“