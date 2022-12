Maskenpflicht Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Günther für einheitliches Vorgehen bei Corona-Regeln Von dpa | 07.12.2022, 16:50 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident hat sich vor den Beratungen der Ministerpräsidenten am Donnerstag für ein einheitliches Vorgehen bei Corona-Regeln ausgesprochen. Das Auslaufen der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr zum Jahresende bleibe weiter erklärtes Ziel der Landesregierung, sagte Günther am Mittwoch in Kiel.