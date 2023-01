Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigung Günther fordert schnelle Entscheidungen für Rüstungsaufträge Von dpa | 19.01.2023, 16:19 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther verlangt zügige Entscheidungen zur Umsetzung des 100-Milliarden-Euro- Pakets für die Bundeswehr. „Rüstungsaufträge dürfen nicht nur angekündigt, sondern müssen auch umgesetzt werden“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Unsere hochkompetente deutsche Wehrindustrie steht in den Startlöchern, die Bundeswehr auszurüsten und die Soldatinnen und Soldaten auszustatten.“ Sie brauche aber Planungssicherheit und Verlässlichkeit. „Dafür setzen wir uns in Schleswig-Holstein schon länger und mit Nachdruck ein.“ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich sehr offen gezeigt und unterstütze dies.