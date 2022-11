Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Günther fordert mehr Geld für Ausbau des Nahverkehrs Von dpa | 01.11.2022, 18:19 Uhr

Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung am Mittwoch hat Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther mehr Bundesmittel für den Ausbau des Nahverkehrs gefordert. „Das ist ein wirklich harter Punkt“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Kiel. „Da muss vonseiten des Bundes morgen etwas kommen.“