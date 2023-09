Schleswig-Holstein Günther fordert Kompensation für Wachstumschancengesetz Von dpa | 05.09.2023, 17:02 Uhr Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mit einer Blockade des umstrittenen Wachstumschancengesetzes in derzeitiger Form im Bundesrat gedroht. Er werde dem Gesetz nur zustimmen, wenn der Bund dem Land die entstehenden Einnahmeausfälle ersetze, sagte Günther am Dienstag dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z). „Dem Ansinnen, die Unternehmen zu entlasten, stehen wir positiv gegenüber.“ Doch sei ein Ja in der Länderkammer „nur denkbar, wenn von Seiten des Bundes eine Kompensation geleistet wird“.