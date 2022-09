Gaszähler Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung Günther fordert Klarheit über Hilfen in Energiepreiskrise Von dpa | 23.09.2022, 16:55 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat einen fairen Lastenausgleich zwischen Bund und Ländern bei den geplanten Hilfen in der Energiepreiskrise gefordert. „Der Bund ist gefordert, am Mittwoch endlich Klarheit zu schaffen, um den Bürgerinnen und Bürgern, um den Unternehmen in unserem Land die Existenzängste zu nehmen und echte Entlastungen und echte Perspektiven zu bieten“, sagte Günther am Freitag in Kiel mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche. Den Menschen sei die Frage der Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern „relativ egal“. Sie wollten schnelle Lösungen.