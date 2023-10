Migration Günther fordert Begrenzung der „Armutsmigration“ Von dpa | 12.10.2023, 12:42 Uhr | Update vor 1 Std. Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat zur Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt am Main eine Begrenzung der „Armutsmigration“ nach Deutschland gefordert. „Darüber werden wir mit dem Bund jetzt auch in Kürze verhandeln“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im NDR-Info-Interview. Was die Bundesregierung angekündigt habe, gehe in die richtige Richtung. „Wir brauchen bessere Möglichkeiten, auch Rückführungen durchzuführen.“ Auf der anderen Seite müssten die Menschen, die nach Deutschland kommen, bessere Möglichkeiten erhalten, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. „Das heißt, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden“, sagte der Regierungschef. Wenn diese Möglichkeiten geschaffen würden, wäre das etwas, das Schleswig-Holstein unterstütze. „Wir merken, dass wir überall einen Arbeitskräftemangel in unserem Land haben.“