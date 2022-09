Landtagssitzung Schleswig-Holstein Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Günther: Ernährungssicherheit und Klimaschutz vereinen Von dpa | 02.09.2022, 11:43 Uhr

Die Herausforderungen bei Ernährungssicherheit und beim Klimaschutz lassen sich nach Überzeugung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther nur gemeinsam meistern. Der Klimaschutz erfordere in allen Lebensbereichen Anpassungen, sagte der CDU-Politiker nach Angaben der Staatskanzlei am Freitag zum Landesbauerntag in Rendsburg. „In der Landwirtschaft müssen wir dem Klimaschutz und der Artenvielfalt aber genauso gerecht werden wie dem Ernährungsgedanken.“