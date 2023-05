Landtag Schleswig-Holstein Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Umweltpolitik Landtag streitet über möglichen Nationalpark Ostsee Von dpa | 10.05.2023, 12:48 Uhr

Noch ist ein Nationalpark Ostsee in Schleswig-Holstein nicht mehr als eine politische Möglichkeit. Der Konsultationsprozess mit Beteiligten und Betroffenen beginnt gerade. Im Landtag gab es am Mittwoch aber bereits heftigen Streit über das Thema. Der FDP-Abgeordnete Oliver Kumbartzky zweifelte an, ob der Prozess so ergebnisoffen geführt werde, wie von Schwarz-Grün versichert. „Was gar nicht geht, sind von oben verordnete pauschale Einschränkungen und Verbote“, machte er die Position seiner Fraktion deutlich. Er forderte die Befürworter des Nationalparks auf, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen.