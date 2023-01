Daniel Günther Foto: Wolfgang Schmidt/dpa up-down up-down Kriminalität Günther entsetzt über Messerattacke im Zug Von dpa | 25.01.2023, 19:36 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat schockiert auf die tödliche Messerattacke in einem Zug nördlich von Hamburg reagiert. Der CDU-Politiker sprach am Mittwochabend in Kiel von einer schrecklichen und sinnlosen Tat, die zwei Menschen das Leben gekostet habe. „Schleswig-Holstein trauert - das ist ein furchtbarer Tag“, sagte Günther. Er denke an alle, die trauerten und um die Verletzten bangten.