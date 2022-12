Rehlinger, Günther, Haseloff und Scholz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bund-Länder-Gipfel Günther: Diskussion um Nationale Sicherheit enttäuschend Von dpa | 08.12.2022, 21:24 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach einer Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin enttäuscht über die Diskussion zur Nationalen Sicherheitsstrategie geäußert. Beim Wehrtechnik-Gipfel vergangenen Montag in Schleswig-Holstein hätten die Unternehmen eine hohe Bereitschaft signalisiert, die Bundeswehr zu unterstützen und auszurüsten, teilte Günther am Donnerstag mit. „Mein Eindruck ist nach den Gesprächen aber, dass das Thema bei der Bundesverteidigungsministerin (Christine Lambrecht, SPD) bisher nicht mit dem notwendigen Nachdruck behandelt wird.“