Gesundheit Gründungsboom bei Physiotherapie-Praxen auch im Norden Von dpa | 20.02.2023, 12:44 Uhr

Physiotherapie-Praxen erleben einen Gründungsboom in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland. Die Zahl stieg im Norden zwischen den Jahren 2018 und 2021 von rund 1300 auf etwa 1470, wie die Krankenkasse Barmer am Montag berichtete. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. In den meisten anderen Bundesländern war der Zuwachs aber noch stärker. Nur Baden-Württemberg und Sachsen lagen mit 12 Prozent darunter.