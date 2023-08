Regierung Günther betont personelle Kontinuität in Landesregierung Von dpa | 05.08.2023, 11:31 Uhr Günther betont personelle Kontinuität in Landesregierung Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Unterschiede ja, aber alle ziehen an einem Strang - so schildert Ministerpräsident Günther das schwarz-grüne Verhältnis an der Förde. Am Personal auf dem Regierungsschiff will er nichts ändern.