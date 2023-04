Ministerpräsident Günther besucht Arzneimittelhersteller Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Pharma Günther besucht Arzneimittelhersteller Pohl-Boskamp Von dpa | 19.04.2023, 16:44 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther hat am Mittwoch in Hohenlockstedt den Arzneimittelhersteller Pohl-Boskamp besucht. Der CDU-Politiker machte sich am Nachmittag einen Eindruck von der Produktion in dem mittelständischen Unternehmen, das nach eigenen Angaben ausschließlich im Kreis Steinburg forscht, entwickelt und produziert. Es stellt 45 Prozent seiner Produkte für den Export her und ist damit in 50 Ländern vertreten. An den zwei Standorten Dägeling und Hohenlockstedt arbeiten aktuell rund 580 Menschen.