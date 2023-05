Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Ministerpräsident Günther bei Ausbau der A23 wegen Batteriefabrik optimistisch Von dpa | 12.05.2023, 17:08 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach dem Durchbruch bei den Plänen für die Ansiedlung einer Batteriefabrik in Heide optimistisch über eine Beschleunigung der Autobahn 23 geäußert. Er prophezeie, dass die Trasse nun doch in die Liste von Projekten mit schnellerer Planung aufgenommen werde, sagte Günther am Freitag in Kiel. Sie sei ohnehin das einzige herausragende Projekt, das darin bislang fehle. „Ich bin sehr zuversichtlich.“