Günter Grass-Preis für Autorin Ulitzkaja Von dpa | 16.06.2023, 21:02 Uhr

Die russische Schriftstellerin und Putin-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja ist am Freitag mit dem Günter Grass-Preis der Hansestadt Lübeck ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die seit Beginn des Kriegs in der Ukraine in Berlin lebende 80-Jährige sei für ihr Lebenswerk geehrt worden, teilte die Hansestadt Lübeck mit.