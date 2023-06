Bundeswehrangehörige besuchen Berliner Moschee Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Militärseelsorge Gruppe der Bundeswehr besucht Moschee in Berlin-Neukölln Von dpa | 08.06.2023, 11:50 Uhr

Eine Gruppe der Bundeswehr aus Eutin in Schleswig-Holstein hat sich in einer Berliner Moschee mit dem Islam vertraut gemacht. Bevor sie den Gebetsraum der Şehitlik-Moschee betreten durften, hieß es für die 15 Soldatinnen und Soldaten aus Heer, Marine und Luftwaffe sowie zivile Mitarbeitende der Bundeswehr am Mittwochnachmittag entsprechend den religiösen Geboten erstmal Schuhe aus. Nach einer kleinen Geschichtsstunde über die Şehitlik-Moschee und einer Einführung in den Islam erlebte die Gruppe das Nachmittagsgebet im Gebetsraum der Moschee.