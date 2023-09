Schulen Grundschulen sollen Nutzung von Handys einschränken Von dpa | 08.09.2023, 15:08 Uhr | Update vor 41 Min. Bildungsministerin Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die Handynutzung an Schleswig-Holsteins Grundschulen weitestgehend einschränken. „In den Pausen dürfen digitale Endgeräte nur bei besonderen Anlässen benutzt werden, wenn Lehrkräfte dies ausdrücklich erlauben“, heißt es in einem Erlass ihres Ministeriums dazu. Das könne bei Änderungen im Stundenplan oder vergessenem Material und Essen der Fall sein. Ungefragt dürfe das Handy bei Notfällen benutzt werden. Zuvor hatte die „Landeszeitung“ (Freitagausgabe) darüber berichtet.