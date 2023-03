Ein Dorn im Auge der Umweltschützer: Grundschleppnetze in der Fischerei. Archivfoto: Ingo Wagner/dpa up-down up-down Zukunft für Krabbenfischer? Grundschleppnetz-Verbot: WWF fordert mehr Nachhaltigkeit von Fischern Von dpa | 20.03.2023, 14:50 Uhr

Grundschleppnetze schaden dem Meeresboden erheblich und sollen in Schutzgebieten verboten werden. Krabbenfischer sehen deshalb ihre Existenz in Gefahr. Was der WWF jetzt fordert.