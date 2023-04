Die Nordkirche - hier der Schleswiger Dom - erhält 6,2 Prozent ihrer für 2023 erwarteten Einnahmen in Höhe von 577,4 Millionen Euro aus den Staatsleistungen. Symbolfoto: Mia Fabienne Babik up-down up-down Nord-FDP macht Druck Staatsleistungen an Kirchen sollen seit über 100 Jahren abgeschafft werden Von Ina Reinhart | 07.04.2023, 14:15 Uhr

Die Ampel hat das Grundsätzegesetz zur Ablösung der Gelder, die jeder Steuerzahler in Richtung Kirche zahlt, in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Jetzt mauern offenbar die Länder. Die schleswig-holsteinische Regierung will aktuell gar nicht darüber reden. Der FDP-Vorsitzende Oliver Kumbartzky fordert Aufklärung.