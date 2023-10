Auf dem Wochenmarkt bekommt man ihn jetzt schon wieder frisch: Regionalen, saisonalen Grünkohl. Die herbe Spätherbst-Kost, die man beliebt auf Jahresfeiern reicht, ist zwar kulinarisches Kulturgut und äußerst gesund, aber wie der Labskaus oder Weihnachten auch gewiss nicht für jedweden ein heitere Sache.

Einige Grünkohl-Muffel sehen in dem jährlichen Vereinstreffen schon aufgrund der zu erwartenden Mahlzeit als Pflicht-Ritual rot. Hinzu kommt, dass die Kartoffeln hier traditionell mit Zucker gesüßt werden – das ist auch nicht für jeden ein Gaumenschmaus. Damit die Werbung „Grünkohl satt“ in den Gaststätten aufgeht, gibt es aber fast immer die „normale“ Bratkartoffeln in einer anderen Schüssel gereicht. Und mit der groben Räucher-Wurst wird am Ende sowieso jeder satt.

Für Pinkel, die grobkörnige Grützwurst, haben Schleswig-Holsteiner allgemein nichts übrig. Inzwischen gibt es eher den aus Amerika herübergeschwappten Trend, den Grünkohl roh zu essen, dann gilt er sogar als „Superfood“.

Die Grünkohl-Saison kann beginnen – auch schon vor dem ersten Frost

In unseren Breitengraden hat Grünkohl meist ab Oktober oder November bis März Saison, wenn die Böden ausreichend kühl sind. Es gilt: Mit jedem Tag, den der Grünkohl länger auf dem Feld steht, wird er süßlicher. Bodenfrost ist dafür aber nicht nötig, nur schmeckt bei milderem Wetter geernteter Grünkohl eben noch etwas herber. Übrigens werden deutlich unter 50 Hektar Fläche mit Grünkohl in Schleswig-Holstein bewirtschaftet, damit sind wir in SH unter dem Strich wohl sogar Grünkohl-Importeur.

Frost auf dem Grünkohl kann nicht schaden, muss aber auch nicht sein. Foto: Michael Ruff/grafikfoto.de

Gesund ist der Grünkohl – ob im Smoothie, kalt, als Suppe, oder kräftig durch gegart. Unter anderem stecken im Grünkohl viel Provitamin A, B-Vitamine, Folsäure sowie Vitamin C und E. Der Gehalt an Vitamin C ist so hoch, dass sich der Tagesbedarf schon mit einer Portion decken lässt, wie der Verbraucherinformationsdienst „aid“ berichtet

Traditionelle Rezepte mit leichten Änderungen

Geht es um Grünkohl, dann denken die meisten vermutlich zuerst an die traditionelle deftige Hausmannskost mit Kasseler, Kochwurst und „Schwiensback“. Es geht aber auch anders. Der Norddeutsche mag seinen Grünkohl aber gemeinhin lieber gegart und folgt zunächst diesen simplen Arbeitsschritten:

Den Grünkohl durch Waschen vom Sand befreien

Abtropfen und von den Stielen zupfen und klein schneiden

Die Blätter in Salzwasser blanchieren

Im größten verfügbaren Topf werden dann zwei gewürfelte Zwiebel angebraten, bis sie glasig sind. Dafür nimmt man (vier Personen) klassisch 150 Gramm Schweineschmalz, Vegetarier nehmen Pflanzenfett. Die vorbereiteten Grünkohlblätter (2 kg) werden hinzugegeben und bei mehrfachem Wenden mit Salz bestreut. Mit 750 ml Wasser im Topf wird das ganze mindestens eine Stunde gegart. Je nach Geschmack der Gäste kann man nach 45 Minuten 600 Gramm klein gewürfelte Kartoffeln mit einkochen.

Der Rest kann je nach Geschmack und Ernährungsweise variieren.

400 g Schweinebauch

400 g Kasseler

4 geräucherte Kochwürste

Gemüsebrühe 2 El

70 ml Senf

Schweinebauch und Kasseler ca. 1 Std. und Würstchen ca. 1/2 Std. auf dem Kohl garen.

Den Schweinebauch und Kasseler sollte man 1 Stunde und Kochwürste 30 Minuten auf dem Kohl mitgaren. Vegetarisch wird der Grünkohl einfach stattdessen die letzten 15 Minuten mit 300 Gramm angebratenem Räuchertofu weitergekocht.

Wie bekommt man die süßen Kartoffeln hin?

Man nehme zehn kleine Kartoffeln, diese werden geschält und im Ganzen in Salzwasser gekocht. Dann werden in einer Pfanne Butter und Zucker erhitzt.

Dabei sollte man Vorsicht walten lassen, denn wie der Handwerker sagt: „Nach fest kommt ab.“ Beim Karamellisieren heißt das: Nach süß kommt verbrannt.

Lecker Grünkohl-Salat

Vielseitiger Grünkohl: Hier kompiliert mit Rote Beete, Goji-Beeten und Karotten. Foto: imago images/Westend61

Darüber hinaus gibt es völlig neue Rezeptideen mit dem gesunden Kohl, ohne viel Dampf auf dem Kessel.

Mehr Informationen: Grünkohl-Granatapfelsalat: Ein Rezept größer als Größer als Zeichen Für den Salat:

70 Gramm Wallnüsse

400 Gramm Grünkohl

1 Zwiebel

1 Granatapfel



Für das Dressing:

2 El. Honig

1 Ek. Senf

Etwas Zitronensaft

Rapsöl, Salz und Pfeffer



Die Mandel zerhacken und in der Pfanne anrösten. Den Grünkohl und die Zwiebeln zerkleinern, den Granatapfel entkernen und in kleine Stücke zerschneiden. All dies in einer Salatschüssel vermengen.Dann zum Dressing: Senf und Honig vermischen, Öl und Saft hinzugeben und nach Geschmack würzen

Wie erkenne ich frischen Grünkohl?

Die Blätter sollten dunkelgrün sein und leicht quietschen, wenn man sie aneinander reibt. Sind die Blätter bereits hellgrau oder gelblich verfärbt oder ist der Strunk ausgetrocknet, ist der Kohl zu alt. Tiefgekühlt, im Glas oder in der Dose ist Grünkohl das ganze Jahr über erhältlich oder selber konservierbar.

Der Kauf von vorgekochtem Grünkohl in Glas und Dose macht die Zubereitung umso schneller und leichter. Aber einen Koch-Wettbewerb wird man damit eher nicht gewinnen.