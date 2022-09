Grünen-Spitze Schleswig-Holstein Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien Grünen-Vorsitzende vor Parteitag: Bestelltes Haus Von dpa | 15.09.2022, 13:10 Uhr

Die scheidenden Vorsitzenden der schleswig-holsteinischen Grünen, Anna Tranziska und Steffen Regis, haben vor dem Landesparteitag am Wochenende in Neumünster eine selbstbewusste Bilanz ihrer fünfjährigen Amtszeit gezogen. Das Haus sei nach den erfolgreichen Wahlen und mit einer auf 5639 mehr als verdoppelten Mitgliederzahl gut bestellt, sagten beide am Donnerstag in Kiel.