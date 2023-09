Parteitag der Grünen in Neumünster Robert Habeck wirbt für Nationalpark Ostsee Von Kay Müller | 23.09.2023, 12:30 Uhr Schwört die Grünen auf die Europawahl 2024 ein: Robert Habeck. Foto: Georg Wendt up-down up-down

Mit einer kämpferischen Rede begeistert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Parteitag in Neumünster. Die Grünen will er ins Zentrum der Gesellschaft führen. Und die schicken Rasmus Andresen mit großem Rückhalt in die Europawahl.