Landtag Grüne wollen schnelleres Aus für Öl- und Gasheizungen Von dpa | 09.05.2023, 12:36 Uhr

Grünen-Landtagsfraktionschef Lasse Petersdotter hat sich für eine raschere Umsetzung des Verbots von Öl- und Gasheizungen in Schleswig-Holstein als im Bund ausgesprochen. „Wir Grünen sind davon überzeugt, dass wir 2040 ohne fossile Heizungen auskommen müssen in Schleswig-Holstein“, sagte Petersdotter am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung in Kiel. Die Menschen brauchten Planbarkeit. Ausnahmen seien denkbar, beispielsweise für den Betrieb von Pelletheizungen. Verbraucher müssten sich darauf einrichten, dass „Öl 2038 schweineteuer wird“.