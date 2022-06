Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde auf der Kieler Woche in diesem Jahr so ausgelassen gefeiert, wie vor der Pandemie. Selbst das Wetter gab zum Finale noch einmal alles – Kenner wissen, dass das nicht immer so ist.

Über drei Millionen Menschen zog es in den vergangenen Tagen in die Landeshauptstadt und auch in anderen Landesteilen fanden am Wochenende Tausende auf Veranstaltungen zusammen – etwa beim Midsummer-Bulli-Festival auf Fehmarn oder bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg.

Gleichzeitig kann von „nach Corona“ weiter keine Rede sein. Vielmehr nimmt auch in Schleswig-Holstein die angekündigte Sommerwelle derzeit an Fahrt auf.

Wie wollen deshalb heute von Ihnen wissen, ob Sie die Kieler Woche in diesem Jahr besucht haben – und wie sich das angefühlt hat.