Bundeswehr Großmanöver „Nothern Coasts“ startet in der Ostsee Von dpa | 31.08.2023, 13:03 Uhr Bundeswehr Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das maritime Großmanöver „Nothern Coasts“ beginnt unter deutscher Leitung am nächsten Wochenende in der Ostsee. Das Manöver ist eine Übung der Deutschen Marine und soll die Zusammenarbeit zwischen den Ländern im Ostseeraum stärken, wie ein Sprecher der Bundeswehr am Donnerstag mitteilte. Die Übungsserie wird seit 2007 jährlich wechselnd von einem anderen Land verantwortet.