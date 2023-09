Sozialausschuss des Landtags „Vor-Ort-für-Dich-Kraft“ in SH: Kommt jetzt die Gemeindeschwester 2.0? Von Kay Müller | 26.09.2023, 18:19 Uhr Nicht nur ältere Menschen in Schleswig-Holstein brauchen Unterstützung, um länger zu Hause wohnen zu bleiben. Foto: imago stock&people up-down up-down

In einer mehrstündigen Experten-Anhörung wollen die Mitglieder des Sozialausschusses am Donnerstag herausfinden, ob die Gemeindeschwester 2.0 in Schleswig-Holstein kommen soll. Was die Sitzung bringen wird.