Maschinen und Strohballen brennen in Kellinghusen Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kreis Steinburg Großbrand in Lagerhalle in Kellinghusen: Feuerwehr warnt Von dpa | 10.11.2022, 07:45 Uhr

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) ist am Mittwochnachmittag auf einem ehemaligen Kasernengelände eine Halle mit Schleppdach in Brand geraten. In der 60 Meter langen brennenden Halle waren Strohballen sowie Reifen und Diesel gelagert, teilte die Feuerwehr Kellinghusen am Donnerstagmorgen mit. Erst um kurz vor Mitternacht war der Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle, die aufwendigen Nachlöscharbeiten dauerten auch am Morgen noch an, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Feuerwehr rief einen Großalarm aus und war zwischenzeitlich mit rund 140 Einsatzkräften vor Ort. Zunächst befürchtete Umweltgefahren durch in der Halle gelagerte brennende Autoteile konnten durch einen Gefahrenlöschzug der Feuerwehr verhindert werden, hieß es weiter.