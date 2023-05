Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Elmshorn Großalarm und Verletzte: Verdacht auf Phosphorsäure Von dpa | 11.05.2023, 18:12 Uhr

Beim Austritt eines noch unbekannten Gefahrstoffs in einem Wohngebiet in Elmshorn sind am Donnerstag sieben Menschen leicht verletzt worden. Sie seien mit Haut- und Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher.