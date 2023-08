Husumer Schafmarkt Größte Schafbockauktion Deutschlands hat in Husum begonnen Von dpa | 16.08.2023, 11:53 Uhr Auktion beim Husumer Schafmarkt Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Rund 700 Zuchtschafböcke und -Schafe werden von Mittwoch an bei einer viertägigen Auktion in Husum versteigert. Der Termin in den Messehallen ist die größte Schafbockauktion in Deutschland, wie die Geschäftsführerin des schleswig-holsteinischen Landesverbands Schaf- und Ziegenzüchter, Janine Bruser, sagte. An den ersten beiden Tagen sind Tiere unter anderem der Rassen Weißköpfiges Fleischschaf, Charollais sowie Landschafrassen, Suffolk und Swifter zu ersteigern. Die beiden letzten Tage der Auktion sind für die Texel - die zahlenmäßig größte Rasse in Schleswig-Holstein - reserviert.