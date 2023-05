Herbert Grönemeyer Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Grönemeyer startet in Kiel erste Tournee seit 2019 Von dpa | 16.05.2023, 04:05 Uhr

Nach vierjähriger Pause kehrt Herbert Grönemeyer auf die großen Konzertbühnen in Deutschland zurück. Für den Start seiner „Das ist los“-Tour 2023 am Dienstagabend in Kiel gibt es nach Angaben der Veranstalter nur noch wenige Restkarten. Insgesamt planen der 67-Jährige und seine Band bis Anfang Juni 16 Auftritte in Deutschland, aber auch in Wien und Zürich. Mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft.