Erkältung Foto: Susann Prautsch/dpa/Illustration up-down up-down Gesundheit Grippe im Norden wieder so häufig wie vor Corona Von dpa | 06.06.2023, 13:19 Uhr

Die Zahl der Grippe-Infektionen in Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Wintersaison wieder das Niveau aus der Zeit vor Corona erreicht. In der Grippe-Saison 2022/2023 habe es von Anfang Oktober bis Ende April 6343 gemeldete Grippe-Infektionen gegeben, teilte die AOK-Nordwest am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts mit.