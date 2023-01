Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster Grill in Wohnung gestellt - Junger Mann stirbt Von dpa | 01.01.2023, 12:37 Uhr

Giftiges Kohlenmonoxid von einem glimmenden Grill hat in einer Wohnung in Neumünster einen 21-jährigen Mann getötet. Seine 54 Jahre alte Mutter kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden auf dem Balkon gegrillt und anschließend den offenbar noch nicht abgelöschten Grill mit in die Wohnung genommen. Am Silvesterabend alarmierten Angehörige die Rettungskräfte, weil sie die Mutter nicht erreichen konnten.