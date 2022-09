Regenwetter Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Graues und nasses Herbstwetter in Norddeutschland erwartet Von dpa | 27.09.2022, 07:42 Uhr

In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es auch am Dienstag überwiegend grau und nass. Bei maximal 13 Grad ist es bewölkt mit Regen und teilweise mit Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf 5 bis 10 Grad.