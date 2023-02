Grass-Haus stellt Manuskript von «Grimms Wörter» vor Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Neuerwerbung Grass-Haus stellt Manuskript von „Grimms Wörter“ vor Von dpa | 02.02.2023, 15:20 Uhr

Das Lübecker Günter-Grass-Haus hat seine jüngste Neuerwerbung, das Manuskript zu „Grimms Wörter“, vorgestellt. Zu dem Konvolut gehören neben den verschiedenen handschriftlichen Fassungen der neun Kapitel auch die Druckfahnen des 358 Seiten umfassenden Buches. „Das Werk „Grimms Wörter“ ist eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache und auch an Grass' Ehefrau Ute, der das Werk auch gewidmet ist“, sagte der Leiter des Grass-Hauses, Jörg-Philipp Thomsa, am Donnerstag.