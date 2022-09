Ermittlungskomplex «Gorch Fock» Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Marine „Gorch Fock“ beendet am Freitag Auslandsausbildungsreise Von dpa | 06.09.2022, 12:10 Uhr

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird am Freitag nach einem mehrwöchigen Ausbildungstörn im Heimathafen Kiel zurückerwartet. Damit ende nach gut fünf Wochen und rund 2500 Seemeilen die 174. Auslandsausbildungsreise und die erste Seefahrt des neuen Kommandanten, Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg, teilte die Marine am Dienstag mit.