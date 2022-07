Monika Heinold, Aminata Touré (M) und Tobias Goldschmidt auf dem Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Bildarchiv FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Energieversorgung Goldschmidt zu Gaslieferung: „Situation bleibt bitterernst“ Von dpa | 21.07.2022, 11:04 Uhr

Für Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) gibt es nach der Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 keine Entwarnung: „Uns muss allen klar sein, dass die Situation bitterernst bleibt“, teilte er am Donnerstag mit. Auch wenn nun vorerst wieder Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland geliefert werde, gebe es keine Garantie, dass dies in den kommenden Wochen und Monaten auch so bleibe. „Zumal die Pipeline nicht ihre volle Transportleistung wieder aufgenommen hat.“