Umweltpolitik Goldschmidt will über möglichen Nationalpark Ostsee beraten Von dpa | 23.05.2023, 14:22 Uhr

Von Mitte Juni bis Ende September will die Landesregierung mit Interessenvertretungen, Kommunen und Behörden über die Pläne für einen Nationalpark Ostsee beraten. „Viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner leben an, von und mit der Ostsee“, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Dienstag. Deren Stimmen seien beim künftigen Ostseeschutz wichtig.