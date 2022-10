Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Goldschmidt: Mehr Hilfe des Bundes bei Windkraft-Ausbau Von dpa | 10.10.2022, 14:08 Uhr

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat von der Bundesregierung mehr Unterstützung für den Ausbau der Windkraft in Deutschland gefordert. „Rund zwei Terawattstunden Strom aus Windkraftanlagen müssen aufgrund des im Süden verzögerten Netzausbaus in Schleswig-Holstein noch immer abgeregelt werden“, schrieb Goldschmidt in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Dies ist ein unhaltbarer Zustand.“ Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.