Energie Goldschmidt lobt geplante höhere Renditen für Netzbetreiber Von dpa | 07.06.2023, 13:16 Uhr

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat die Ankündigung der Bundesnetzagentur für höhere Renditen der Netzbetreiber gelobt. „Unsere Energieinfrastruktur steht vor großen Herausforderungen“, teilte Goldschmidt am Mittwoch mit. Es gelte, in den kommenden Jahren den Appetit neuer energiehungriger Verbraucher zu stillen. Dazu zählten vor allem E-Ladesäulen, Wärmepumpen und Anlagen zur Wasserstoffherstellung, die in die Netze integriert werden müssten.