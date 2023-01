Tobias Goldschmidt Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Brunsbüttel Goldschmidt: LNG-Terminal für grüne Gase vorbereiten Von dpa | 19.01.2023, 13:07 Uhr

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) fordert eine Vorbereitung des künftigen festen LNG-Terminals in Brunsbüttel für sogenannte grüne Gase. Die Ankunft des schwimmenden Terminals für Flüssigerdgas (LNG) an diesem Freitag sei ein Meilenstein. „Klar ist aber auch, dass es kein unbedenkliches Erdgas gibt“, teilte Goldschmidt am Donnerstag mit. Die Flüssiggasbrücke müsse so kurz wie möglich werden. „Deshalb ist jetzt der Moment, dass wir bei den in Planung befindlichen festen Terminals die richtigen Weichen stellen, um am Ende nicht in der fossilen Sackgasse zu landen.“